Zeytin Dalı' Harekatında İlk Şehit

' Zeytin Dalı' Harekatında ilk şehit

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'da 1 asker şehit düştü.

Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin dalı Harekatı sırasında 1 asker şehit düştü.

Şehidin cenazesi, ambulansla Kilis'ten Gaziantep'teki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada ise, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.