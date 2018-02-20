Zeytin Dalı Harekatına Destek İçin Konvoy Gönderildi

Toplantıda Zeytin Dalı Harekatına destek açıklaması okunduktan sonra 300 tır ve 100 otomobil dolusu erzak yardımının bulunduğu konvoy, Mehmetçik'e gönderilmek üzere Afrin'e yolcu edildi.

DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Sivas Dernekleri Federasyonu Yetkilisi Halife Togul'un organize ettiği etkinlikte Sivaslılarla bir araya geldi. Toplantıya, DEÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit, Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel, Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Turan Gökçe, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdürü Mehmet Duran, Göğüs Hastanesi Müdür Yardımcısı Ayşe Voler, Orman İşletme Müdürü Erdoğan Şahan, Sivas Yiğidolar Federasyonu ve Gürünlüler Dernek Başkanı Murat Urhan ve Sivaslı birçok hemşerinin katıldığı toplantı sonrası ortak basın bildirisinde Zeytindalı Harekatı'na tam destek verildi.

Etkinlikte Zeytin Dalı Harekatında canını ortaya koyan Mehmetçik'e gönderilmek üzere toplanan erzakın bulunduğu 300 tır ve yaklaşık 100 otomobilden oluşan konvoy yola çıkarken bir de ortak bildiri okundu. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin bekası ve güvenliği için sınır ötesinde Zeytin Dalı Harekatını başarılı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah güç, kuvvet versin. Gönderdiğimiz konvoyla oradaki Mehmetçiklerimize destek olmayı vatan borcu olarak görüyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun."