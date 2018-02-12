Zeytin Dalı Harekatına Destek

Türkiye Kamu-Sen Bartın Temsilciği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na destek verdi.

Arap Camisi önünde toplanan grup üyeleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü aleyhine slogan attı.

Grup adına konuşan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Sezai Hangişi, yüzyıllardan beri Doğu'nun kaynaklarına göz diken emperyalistlerin hedef tahtasındaki ülkenin bir büyük saldırı ile daha karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır yavaş yavaş yurdu kuşatan şer güçlerin, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, son darbe ile yok etmek ve tarih sahnesinden silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye soktuklarını ifade eden Hangişi, şöyle konuştu:

"Bundan yüzyıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz bir varoluş mücadelesi ile karşı karşıyadır. Yakın coğrafyamızda olup bitenlere bu gözle baktığımızda, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olduğunu görmek çok da zor değildir. Kahraman Mehmetçik'imizin Afrin'de yürüttüğü bu harekat, Türk milleti üzerinden İslam'ı boğma amacındaki alçaklara karşı yapılan bir huruç harekatıdır. Bugün Mehmetçik cephede, Türk milletinin kaderini yeniden yazmakta, bu topraklar üzerinde yeşerecek fidanlar için gövdelerini Amerikan roketlerine, Alman anti tank füzelerine, Fransız mayınlarına siper etmektedir."

Kahraman askerin kanı, canıyla bu topraklarda yeni bir gelecek kurulduğunu ve on binlerce kilometre öteden gelerek, coğrafyamızı kan gölüne çevirenlerden Türk milletinin hesap sorduğunu anlatan Hangişi, şunları söyledi:

"Türk milleti bugün 80 milyon tek yürek, tek bilek kahraman Mehmetçik'le birlikte Afrin'e yürümeye hazırdır. Bugün 80 milyon seve seve şahadet şerbetini içmeye hazırdır. Biz, askeriyle, milletiyle bir ve bütün olarak devletimizin ve devlet büyüklerimizin yanında, alacakları her kararın sonuna kadar arkasındayız. Bu bir vatan mücadelesidir, namus mücadelesidir, bir var oluş, bir hak mücadelesidir. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 400 bin üyemizle, duamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimizle askerimizin yanındayız.

Binlerce yıldır, varlık mücadelesi içinde vurula vurula, kırıla kırıla, eksile eksile bugünlere gelmiş, tarifsiz acılar çekerek, hesapsız bedeller ödeyerek, bu toprakları yurt tutmuş bir milletin evlatlarıyız. Bilinsin ki bedeli ne olursa olsun, Afrin emperyalistlere mezar olacak. Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olacaktır."

Basın açıklamasının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.