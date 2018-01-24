Zeytin Dalı Harekâtı - Times: Ypg'de Savaşan İngiltere Vatandaşları Hükümeti Zora Soktu

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, Türkiye'nin YPG'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın İngiltere hükümetini güç bir durumda bıraktığını, YPG bünyesinde savaşan İngiltere vatandaşlarının Afrin'e gitmeye çalıştığını yazıyor:

"İngiltere vatandaşı bir savaşçının komutasındaki bir YPG müfrezesi, Türkiye'nin operasyon düzenlediği Afrin'e destek vermek için bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

"Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerden geçerek Afrin'e ulaşmayı amaçlayan YPG'li gruba benzer yabancı savaşçılar, tabloyu daha da karmaşık hale getirebilir.

"YPG bünyesindeki yabancı savaşçılar internete yükledikleri bir videoda 'Afrin'e gidip savaşmaya hazırız' diyordu. İsmi açıklanmayan Amerikan aksanlı YPG'li, 'Her güce karşı kullanılabilecek taktikler üzerinde uzun süredir çalışıyoruz. Türk teröristlere karşı savaşmaya hazırız' diyordu.

"Bu sözleri sarf eden YPG'linin hemen yanında ise Çin asıllı İngiltrere vatandaşı Huang Lei vardı. Huang yaklaşık üç yıldır YPG'de savaşıyor. Times'a bilgi veren YPG'liler, Huang'ın 6 kişilik bir müfrezeyi komuta ettiğini söylüyor.

'Batılı hükümetler vatandaşlarının YPG'ye katılımını engellemeye çalışmıştı'

"Yüzlerce Batılı, IŞİD'e karşı savaşmak amacıyla Suriye'ye giderek YPG'ye katılmış, Batılı hükümetler bu katılımı engellemeye çabalamışlardı.

"YPG İngiltere tarafından bir terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Her ne kadar bazı YPG'li İngilizler ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınmış olsa da, savcılar suçlama yöneltme konusunda zorlanmıştı.

"YPG'ye katılan ve dikkat çeken İngiltere vatandaşları arasında ülkesibde ilçe belediye başkanlığına aday olmuş olan Macer Gifford ile Liverpool Üniversitesi Matematik bölümü mezunu Kimmie Taylor var. Her ikisinin de sosyal medyada binlerce takipçisi bulunuyor.

"Vatandaşlarının NATO müttefiki Türkiye ile karşı karşıya gelmesi İngiltere hükümeti için mevcut durumu daha da karmaşık hale getirebilir.

"Kimmie Taylor, 'Tüm Rojava'da savaş hazırlıkları var. Her yeri savunmamız gerek' diyor.

'ABD'nin endişesi Menbic'

"YPG'nin savaşçılarını Suriye ordusunun kontrolündeki alanlardan geçirerek Afrin'e ulaştırmak için Beşar Esad yönetimiyle bir anlaşma yapmış olabileceği ifade ediliyor.

"ABD'yi ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekatın Menbic'e de genişleyeceğini söylemesi rahatsız ediyor.

"Menbic, Fırat Nehri'nin batısında kalan ve nüfusun çoğunluğu arap olsa da YPG tarafından idare edilen bir yerleşim yeri. Geçtiğimiz yıl ABD bölgeye askerlerini konuşlandırmış ve Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nı düzenlediği sırada Ankara'yı Menbic'e ilerlememesi konusunda uyarmıştı."