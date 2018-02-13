Zeytin Dalı Harekatı - Terör Örgütüne Ait Mevziler, Çok Namlulu Roketatarla Vuruluyor - Kilis

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde tespit edilen terör hedefleri ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Bu kapsamda Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu. Kent merkezinden de görülebilen atışların ardından terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.