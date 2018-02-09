Zeytin Dalı Harekatı - Terör Örgütü Pyd/pkk Hedefleri Tank ve Top Atışlarıyla Vuruluyor

Suriye'nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvveleri tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere, Afrin bölgesinde PYD/PKK-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, Fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı. Bombalanan bölgedeki terör hedefleri, tam isabetle vuruldu.

Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor.

Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

Sınır birliklerine askeri araç gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.