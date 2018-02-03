Zeytin Dalı Harekatı Suriyeli Kadınları Umutlandırdı

MÜSLÜM ETGÜ - Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın tehdit ve baskıları sonucu Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürt kökenli kadınlar, ata topraklarına yeniden dönebilmenin hayalini kuruyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı sınır ilçeleri Ayn el Arap (Kobani), Tel Abyad ve Münbiç'te çatışmalardan ve terör örgütlerinin baskılarından kaçan, çoğunluğu Kürtlerden oluşan 30 bin sığınmacı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki çadır kentte Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanlarla yaşamlarını sürdürüyor.

PYD/PKK terör örgütünün baskı ve tehditleri sonucu doğdukları topraklardan göçe zorlanan Suriyeli kadınlar, barındıkları toprakların PYD/PKK unsurlarından temizlenerek evlerine dönecekleri günün özlemiyle yaşıyor.

Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanlara ve desteğe rağmen vatan aşkının başka olduğunu ifade eden Suriyeli kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'nın evlerine dönüşleri için umut olduğunu düşünüyor.

Çadır kentte yaşayan Suriyelilerden Nur Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hama'da tek oğlunun evlerine atılan bomba sonucu yaralandığını ve sakat kaldığını dile getirdi.

Terör örgütlerinin baskı ve tehditlerinden korunmak için Türkiye'ye kaçtıklarını anlatan Salih, "Türkiye bize kucak açtı ama vatanın yerini hiçbir şey doldurmuyor. Ülkem benim için tüm dünyadan daha kıymetlidir. Topraklarımızı elimizden alan terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'ın Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeden çıkmalarını ve evimize dönmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Heyla Mustafa da vatanlarını çok özlediklerini ve her gün geri dönecekleri günün hayaliyle yaşadıklarını söyledi.

Ülkelerini işgal eden PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütünün tek amaçlarının kan dökmek olduğunu vurgulayan Mustafa, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben evimi ve köyümü çok özledim. Allah Recep Tayyip Erdoğan ve halkından razı olsun, bize sahip çıktılar. PYD/PKK terör örgütü kan akıtarak topraklarımıza el koydu. Arazilerimizi, evlerimizi tüm mallarımızı elimizden aldı. Çocuklarımızı zorla götürüp kendi emelleri için savaştırıyorlar. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatılmasına çok sevindik. Türk askerlerinin başarılı olması için hep dua ediyoruz. İnşallah bu operasyon başarılı olur ve her gün gözyaşı dökerek özlem duyduğumuz ülkemize döneriz."

Çocukları alınmasın diye kaçtı

Emine Hassun da 5 kızı ve bir oğlunun bulunduğunu ancak terör örgütlerinin onları elinden almasından korktuğu için Türkiye'ye sığındıklarını ifade etti.

Suriye'nin Münbiç kentinde zeytin ağaçları, arazileri ve evlerinin bulunduğunu anlatan Hassun, "Çocuklarım örgütlerin isimlerini bile duysa çok korkuyorlardı. Korktuğum için çocuklarım ve eşimle Türkiye'ye sığındık. DEAŞ ve PYD/PKK terör örgütü tüm malımıza el koydu. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı ile topraklarımız terörden temizlenir ve tekrar evlerimize gideriz." dedi.

Fatma Enver de Deyr-u Zor'da yaşadığını ancak Esed rejimine ait uçakların bombardımanları sonucu dağlara kaçtıklarını söyledi.

Günlerce dağda aç, susuz, korku içinde yaşadıklarını belirten Enver, "Suriye'de iç savaş başladıktan sonra huzur kalmadı. Bizim için Esed, PYD/PKK ve DEAŞ aynı şeyi ifade ediyor, birbirinden farkları yok. Zeytin Dalı Harekatı'na en çok Suriyeli kadınlar olarak bizler sevindik. İnşallah bölge terörden temizlenirse topraklarımıza döneriz. Türkiye bize kapılarını bize açtı ve bizi çok iyi ağırladı ama insanın vatanı gibi olmuyor. Bir gün ülkeme dönersem ilk işim toprağı öpmek olacaktır." sözlerine yer verdi.