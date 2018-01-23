Zeytin Dalı Harekâtı Sonrası Afrin'de Yaşam

Zeytin Dalı Harekatı, Afrin'deki gündelik yaşamı baştan aşağı değiştirmiş durumda.

Şehir içinden BBC Türkçe'ye bilgi veren gazeteci ve siviller, harekatın kentteki yaşamı nasıl etkilediğini aktardı.

'Göç köylerden Afrin'e yaşanıyor, Afrin'den dışarı değil'

BBC Türkçe'ye konuşan kaynaklar, öncelikle Türkiye sınırındaki birçok köyde yaşayanların Afrin merkezine göç ettiğini bildiriyor.

Bununla birlikte henüz Afrin'den dışarıya göç yaşanmadığını belirtiyorlar.

Bir kent sakini, Suriye yönetiminin elindeki alanlara açılan Halep yolunun Suriye askerleri ve Şii milisler tarafından kontrol altında tutulduğunu, buradan sadece gıda malzemeleri taşıyan araçların giriş çıkışına izin verildiğini belirtiyor.

Bir başka yerel kaynak da, "İnsanlar kuzeye, Türkiye'ye gidemezler, sınırda bombalara hedef olurlar. İdlib'e gidemezler, İslamcılar tarafından hoş karşılanmazlar. Rejim bölgesine de gidemezler, rejimle uzun yıllardır sorun var" diyor.

'Ölenler arasında siviller de var'

Sokaklardaki hareketliliğin azaldığı, dükkanların çoğunun kapalı olduğu, gündüz açılan bazı dükkanların da akşam saatlerinde kapatıldığı aktarılıyor.

Sürekli açık olan yerler ise hastaneler.

BBC Türkçe'ye bilgi veren kent sakinleri, hava saldırısında benzin istasyonu, fabrika gibi sivil noktaların da bombalandığını, ölenler arasında birçok sivil olduğunu öne sürüyor.

'Birçok evin bodrumu var, önceden gıda stokları yapıldı' Evlerin çoğunun bodrumlarının olduğu, hava saldırıları sırasında herkesin bodrumlara sığındığı belirtiliyor.

Afrin'e bir operasyonun yıllardır olasılık dahilinde olduğu için sivillerin yıllardır buna hazırlık yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Şehir sakinlerinin evlerine önceden gıda ve ürün stoku yaptığı belirtiliyor.

'Siviller silahlanmaya başladı'

Bazı yerel kaynaklar, sivillerin de silahlandığını söylüyor.

Kent sakinleri arasındaki yaygın kaygı ise, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin'deki nüfusun çoğunun Araplardan oluştuğunu söylemesinin ardından, Kürtlerin Afrin'i terketmeye zorlanması.



'Muhaliflerle ilgili kaygılar' Operasyonda yer alan Suriyeli muhalif grupların varlığı da kaygıları arttıran bir etken.

Bir kaynak, ÖSO evleri yağmalaması, kadınları taciz etmesi gibi endişeleri olduğunu belirtiyor.

'En büyük tepki Rusya'ya'

BBC Türkçe'ye konuşan bir yerel gazeteci, harekatla ilgili olarak hem ABD hem Rusya hem de Suriye yönetimine tepki olduğunu aktarıyor.

Aynı gazeteci, en büyük hayal kırıklığının ise Rusya ile ilgili yaşandığını anlatırken şöyle devam ediyor:

"İnsanlar, 'Biz yıllarca burada sakin bir şekilde yaşadık, bütün çatışmaların dışında kaldık, bize neden bunu yaptıklarını anlamıyoruz. Ruslar neyin karşılığında burayı bırakıp gittiler, anlamıyoruz' diyor".



'İletişim kısıtlı'

Fiziki olarak çevreyle bağı kopmuş şehrin dışarıyla iletişimi de kısıtlı.

Türkiye'deki şebekeler üzerinden kullanılan internetin, harekat ardından hemen hemen kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Yine telefon bağlantısında da zorluk yaşanıyor. Afrin'le telefon bağlantısı kurmak için bazen bir telefon numarasını defalarca aramak gerekiyor.

Elektriğin ise zaman zaman kesildiği ama genelde var olduğu aktarılıyor.

'YPG'liler gündüz değil gece ortaya çıkıyor'

YPG'lilerin ise gündüzden ziyade geceleri faaliyet yürüttüğü gelen bilgiler arasında.

BBC Türkçe'ye konuşan kaynaklar, YPG'lilerin gündüz pek ortalıkta görünmediğini belirtiyor.

ÖSO'cuların gündüz aldıkları bazı yerlere YPG'liler tarafından gece operasyon düzenlendiğini aktarıyorlar.