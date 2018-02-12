Zeytin Dalı Harekatı - Sınır Birliklerine Askeri Araç Takviyesi Sürüyor
AFRİN HAREKATI'NDA 24. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Zeytin Dalı Harekatı - Sınır Birliklerine Askeri Araç Takviyesi Sürüyor

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları, çoklu roketatar ve obüs toplarıyla vurulurken, birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Zeytin Dalı Harekatı - Sınır Birliklerine Askeri Araç Takviyesi Sürüyor

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları, çoklu roketatar ve obüs toplarıyla vurulurken, birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü. Sınır hattında askeri araç sevkıyatı da devam ederken, bölgede çok sayıda helikopterin de uçuşlarının sürdüğü gözlendi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et