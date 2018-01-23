Zeytin Dalı Harekatı Şehitleri İçin Kurban Kesildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ Çorlu İlçe Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için kurban kesti.

Omurtak Caddesi üzerinde bulunan ilçe binası önünde toplanan partililer, dualar eşliğinde kurban kesimini gerçekleştirdi.

MHP Çorlu İlçe Başkanı Barış Tırpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin tek yürek ve tek bilek olduğunu söyledi.

Türk milletinin vatanı ve milleti ile sonsuza kadar var olacağını belirten Tırpan, "Türk milleti tek yürek tek bilek ve sonsuza kadar var olacak bir millettir. Bu uğurda, tüm Türk ve İslam alemi Türkiye Cumhuriyeti'nin koruması altındadır. Allah, Afrin'deki askerlerimizin yardımcısı olsun. Akan kan son olsun, Türkün kanı değil düşmanın kanı olsun" dedi.

Programa ilçe yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.