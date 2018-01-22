Zeytin Dalı Harekatı Şehidinin Cenazesi Gaziantep'e Getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin’e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerin cenazesi, Gaziantep’e getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerin cenazesi, Gaziantep'e getirildi.
Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu. Şehidin cenazesi, ambulansla Kilis'ten Gaziantep'teki Adli Tıp Kurumuna getirildi. - GAZİANTEP
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