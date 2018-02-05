Zeytin Dalı Harekatı - Pyd/pkk Hedefleri Tank Top Atışlarıyla Vuruluyor (2)
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alındı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alındı.
Kilis-Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilere Fırtına obüsleri ve tanklarla aralıklarla atış yapılıyor.
Bombalanan alanlardan yükselen duman Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor.
Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.