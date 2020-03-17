Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü
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Afrin, YPG, TSK, Güncel

Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın varlığını sona erdirmek, hudutların güvenliğini sağlamak için başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıldönümü.

17.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:28
Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın varlığını sona erdirmek, hudutların güvenliğini sağlamak için başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıldönümü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak 2018'de operasyonun başladığını duyurdu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına havalanan 72 savaş uçağı, aynı gün 17.00'de belirlenen terör hedeflerini bombalamaya başladı.

TSK ve SMO askerlerinin katıldığı Zeytin Dalı Harekatı, zorlu arazi ve kış şartlarında, yıllardır Afrin'e mayın ve el yapımı patlayıcılar tuzaklayan 8 ila 10 bin teröriste karşı kararlılıkla yürütüldü. TSK ve SMO, sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan yaparak harekatı engellemeye çalıştı.

Operasyon sürecinde Hatay ve Kilis bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın doğrudan cami, okul, hastane, lokanta ve konut gibi tamamen sivillerin yaşadığı yerlere yaptığı roketli saldırılarda toplam 7 sivil hayatını kaybetti, 124 sivil yaralandı.

Harekatın en kritik aşaması

Harekatın en önemli ayağı, Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nda, 28 Ocak'ta kontrolün sağlanması oldu.

Operasyonda 1 Şubat 2018'de Bülbül belde merkezi, 3 Mart 2018'de Racu belde merkezi, 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezi, 6 Mart 2018'de Şeran beldesi ve 8 Mart 2018'de ise Cinderes belde merkezi TSK ve SMO güçlerince YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullanarak ilçe merkezinin teröristlerden arındırıldığını açıkladı.

İlçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla, TSK ve SMO, ilçedeki son belde olan Mabatlı merkezinin de aynı gün teröristlerden kurtarıldığını bildirdi.

Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle operasyon tamamlanarak 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı. TSK ve SMO unsurlarının verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı.

Terörün izleri silindi

Afrin'de güvenliği güçlendirmek, sivillerin evlerine dönmelerini kolaylaştırmak ve hayatın normale döndürülmesi TSK ve SMO'nun önceliği oldu.

Arama ve tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'ya ait üsler, hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Afrin merkezinin kontrolü sağlandıktan sonra ilçede 7 yerel meclis kurularak bölge halkına hizmet verilmeye başlandı.

Bölgede hayatın normale dönmesi adına, Türkiye'nin desteklediği yerel meclisler yoluyla tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda bölge halkına yardımcı olunuyor. Sağlık ve eğitim alanlarına daha da önem veriliyor.

Türkiye'nin bölgede eğitim ve sağlık alanlarına ciddi desteği var. Operasyonun başarıyla hedefine ulaşmasının ardından Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı. Okullarda, terör örgütü YPG/PKK'nın dayattığı eğitim sistemine son verilerek, muhaliflerin geçici hükumetinin belirlediği müfredata uygun eğitime geçildi.

Kültür merkezi ve spor kompleksi açılan Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde toplam 53 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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