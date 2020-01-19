: Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü (1)

19.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:51

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden kurtarılan Afrin ilçesi

İlçede yaşayanlar ve günlük hayattan görüntüler

Afrin Yerel Meclis Üyesi Azad Osman ile röportaj

Afrin'de yaşayan sivillerden Meysa Mahmud ile röportaj Türkiye'nin Afrin'i terörden arındırdığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının üzerinden iki yıl geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'in terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılması için başlattığı harekat yarın iki yaşında.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak 2018'de operasyonun başladığını duyurdu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına havalanan 72 savaş uçağı, aynı gün 17.00'de belirlenen terör hedeflerini bombalamaya başladı.

TSK ve SMO askerlerinin katıldığı Zeytin Dalı Harekatı, zorlu arazi ve kış şartlarında, yıllardır Afrin'e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin teröriste karşı kararlılıkla yürütüldü. TSK ve SMO, sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan yaparak harekatı engellemeye çalıştı.

Terörün izleri silindi

Afrin'de güvenliği güçlendirmek, sivillerin evlerine dönmelerini kolaylaştırmak ve hayatın normale döndürülmesi TSK ve SMO'nun önceliği oldu.

Arama ve tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'ya ait üsler, hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar tespit edilerek imha edildi.

Afrin merkezinin kontrolü sağlandıktan sonra ilçede 7 yerel meclis kurularak bölge halkına hizmet verilmeye başlandı.

Bölgede hayatın normale dönmesi adına, Türkiye'nin desteklediği yerel meclisler yoluyla tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda bölge halkına yardımcı olunuyor.

Ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK, Afrin'deki huzuru bozmak için sık sık saldırılar düzenliyor.

Afrin'deki Yerel Meclis Üyesi Azad Osman, AA muhabirine, Afrin'de YPG/PKK işgalinde yaşadıkları günleri anlattı.

Osman, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı gün bizim için çok önemli. Afrin halkı olarak çok mutluyuz. Terör örgütü işgalinde yaşadığımız süreçte çocuklarımız eğitimlerinden oldu, kaçırmalar, hırsızlıklar had safhadaydı. Elhamdülillah operasyondan sonra özgür olduğumuzu hissettik. Yeniden hayata başladık." dedi.

"Afrin'de daha özgür yaşar hale geldik"

Afrin'de yaşayan sivillerden Meysa Mahmud da YPG/PKK'lı teröristlerden kurtuldukları için mutlu olduklarını belirterek, "Terör örgütünden kurtulduktan sonra Afrin'de daha özgür yaşar hale geldik. Eskiden örgüt sivilleri alıkoyuyor ve vergilerle maddi baskı yapıyordu." ifadelerini kullandı.

Mahmud, bölge halkının huzur içerisinde yaşadığını vurguladı.

Kaynak: AA

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