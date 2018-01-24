Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. Gününde Havadan ve Karadan Bombardıman Sürüyor

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde terör örgütü PYD/ PKK mevzileri havadan ve karadan yapılan bombardımanla etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde Türk savaş uçakları havadan, fırtına obüs ve ateş destek vasıtalarıyla karadan PYD/PKK mevzilerini ateş altına alıyor. Belirlenen hedefler, yapılan bombardımanla etkisiz hale getiriliyor.

Yapılan bombardımanın ardından yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görülüyor. - KİLİS