Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. Gününde Havadan ve Karadan Bombardıman Sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. Gününde Havadan ve Karadan Bombardıman Sürüyor

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın 5. gününde terör örgütü PYD/PKK mevzileri havadan ve karadan yapılan bombardımanla etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. Gününde Havadan ve Karadan Bombardıman Sürüyor

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde terör örgütü PYD/ PKK mevzileri havadan ve karadan yapılan bombardımanla etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde Türk savaş uçakları havadan, fırtına obüs ve ateş destek vasıtalarıyla karadan PYD/PKK mevzilerini ateş altına alıyor. Belirlenen hedefler, yapılan bombardımanla etkisiz hale getiriliyor.

Yapılan bombardımanın ardından yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görülüyor. - KİLİS

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