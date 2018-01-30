Zeytin Dalı Harekatı'nda Yaralanan Uzman Çavuş Baba Evinde

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Barış Aslan memleketi Adıyaman'a getirildi.

'Zeytin Dalı Harekatı'nda bacağından yaralanan Piyade Uzman Çavuş Barış Aslan, Hatay'daki tedavisinin ardından babasının oturduğu Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesindeki evine getirildi. Gazi Aslan'ı, Vali Nurullah Naci Kalkancı, beraberinde Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik'le birlikte ziyaret etti.

VALİ, GAZİ ASKERİ ALNINDAN ÖPTÜ

Vali Kalkancı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen operasyonda gösterdiği cesaret, kahramanlık ve fedakarlıktan dolayı Uzman Çavuş Barış Aslan'ı alnından öptü. Barış Aslan'la bir süre sohbet eden Vali Kalkancı, geçmiş olsun dileğinde bulunup, Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etti. Aslan'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere karşı çarpışan bütün Mehmetçiklerimize Allah güç ve kuvvet versin. Devletimizin bekası için yapılan bu harekat başladığında sayın Cumhurbaşkanımızda bir konuşmasında bahsettiği gibi Adıyaman bu harekata katılmak için gönüllü askere gitmek maksadıyla müracaat eden ilk il olmuştur. Devletinin bekası için bütün Adıyamanlı kardeşlerimiz her türlü göreve hazır olduklarını her vesile ile dile getirmektedirler. Adıyaman Valisi olmaktan ve Adıyamanlı kardeşlerimizle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Kahraman Mehmetçiklerimizin hepsiyle gurur duyuyoruz. Millet olarak dualarımızı onlara yolluyoruz. İnşallah en kısa zamanda Afrin'de istediğimiz sonucu alacağız ve teröre geçit vermeyeceğiz" dedi.

- Adıyaman