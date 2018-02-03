Zeytin Dalı Harekatı'nda Yaralanan Asker, Adıyaman'a Getirildi

"Zeytin Dalı Harekatı"nda yaralanan Piyade Uzman çavuş Mesut Ekinci, "Orada savaşan personelin moral iyi. Genel olarak hepsi tecrübeli ve harekata katılmış birlikler. Tedavimin ardından en kısa zamanda görevime döneceğim." dedi.

Afrin'deki harekatta yaralanıp Kilis'teki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Ekinci, ziyaretçilerini kabul ediyor.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Arif Bekar ve İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan'ı evinde ağırlayan Gazi Ekinci, harekat hakkında bilgi verdi.

Tunceli 4. Komando Tugayında görevli olduğunu geçici görevle Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını anımsatan Ekinci, çatışma halindeyken mevzi değiştirdiğini o esnada silahının ateş alması sonucu kazayla kendisini yaraladığını anlattı.

Harekatta teröristlerin geri çekiliş içinde olduğunu ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"PYD'nin olduğu tepeleri biz alıyoruz. Sis bombaları ve havan topları atarak o bölgeyi teröristlerden temizliyor, emniyete alıyoruz. Bizim arkamızdan da Özgür Suriye Ordusu birlikleri geliyor. Genel olarak tepeleri emniyete alıyor, sonra da bizim tankları ve ÖSO birliklerini içeri alıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Orada savaşan personelin moral iyi. Genel olarak hepsi tecrübeli ve harekata katılmış birlikler. Tedavimin ardından en kısa zamanda görevime döneceğim."

Gencer de operasyon dolayısıyla yediden yetmişe herkesin kentlendiğine belirterek, tüm tehditlerin bertaraf edildiğini vurguladı.

Mazlumların umudu olmaya devam edeceklerine dikkat çeken Gencer, mücadelelerinden dolayı Tüm mehmetçiğe ve Ekinci'ye teşekkür etti.

Gazi Ekinci'nin Fırat Kalkanı Operasyonunda da görev aldığı öğrenildi.