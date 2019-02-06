Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Karaca, mezarı başında anıldı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz:

"Terör örgütünün son teröristi ortadan kaldırılana kadar operasyonlar bitmeyecektir"

"Dünyanın hiçbir yerinde toprak uğruna evlatlarını verirken 'vatan sağ olsun' diyen anne-baba yoktur"

MUŞ - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 2018 yılında şehit düşen Uzman Onbaşı Fırat Karaca mezarı başında anıldı.

Polis Şehitliğinde düzenlenen anma törenine Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Şehit Fırat Karaca'nın babası Alican Karaca ve ailesi, STK temsilcileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Duaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından Şehit Karaca'nın kabrine karanfil bırakıldı.

Program sonunda bir konuşma yapan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi. Vali Gündüzöz, "Dünyanın hiçbir yerinde toprak uğruna evlatlarını verirken 'vatan sağ olsun' diyen anne-baba yoktur. Değerli şehit aileleri bizim ailemizdir. Anneleri annemiz, babaları babamızdır. Ömür boyu onlara minnettar kalacağız. Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Bölücülerin bu vatanı bölmesine asla izin vermeyecek bu millet. İnşallah daha iyi günlere, huzurlu günlere elbirliğiyle gideceğiz. Vatanımız şühedanın üzerinde yükselen bir vatan olduğu için kimse bu vatana bir şey yapamaz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

"Operasyonlar 12 ay boyunca devam edecek"

Operasyonların 12 ay boyunca yaz-kış devam edeceğini ifade eden Vali Gündüzöz, "Operasyonlar 12 ay boyunca yaz-kış durmadan devam edecek ve terör örgütünün son teröristi ortadan kaldırılana kadar bitmeyecektir" diye konuştu.

Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Bölge Başkanı Emrullah Aktaş ise, tüm şehitlere rahmet, gazilere ise acil şifa dileklerinde bulundu.

Kaynak: İHA