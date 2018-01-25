Zeytin Dalı Harekatı'nda Görev Alan Askerler İçin Kışlık Giyecek Örüyorlar

Sivas Belediyesi Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi'nde eğitim gören kadın kursiyerler, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için bere, eldiven, atkı, kazak gibi kışlık giyecekler örmeye başladı.

Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi Birim Sorumlusu Şule Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, haftanın bazı günlerinde kursiyerlerin harekatta görev alan askerler için bere, eldiven, atkı ve kazak gibi kışlık giyecekler ördüğünü söyledi.

Kursa katılmayan ev hanımlarının da askerler için ördükleri kışlık giysileri kendilerine teslim edebileceğini dile getiren Kaya, "Biz bunları evden de alabiliriz. Ayrıca kursiyerlerimiz şehit askerlerimizin çocukları için de bebek kıyafetleri örüyor. Ördüğümüz giysileri en kısa zamanda teslim edeceğiz." dedi.

Kurs öğretmeni Dilek Kalbi ise fedakarlıklarından dolayı kadınlara teşekkür ederek, "Askerlerimize verdiklerimiz onların yaptıklarının yanında hiçbir şey. İnşallah askerlerimiz kayıp vermeden geri gelir." diye konuştu.

Kadınlara, evde oturmaktansa vatana fedakarlık yapan askerlere bir nebze de olsa katkı sağlamalarını tavsiye eden Kalbi, şunları kaydetti:

"Biz aslında sıcaklığımızı gönderiyoruz. Onlara örgü değil, sevgimizi gönderiyoruz. Dualarımızla yanlarında olduğumuzu söylemek için gönderiyoruz, yoksa bunları yapmak hiçbir şey değil, zaten bunları devletimiz veriyor. Gidecek başka bir ülkemiz yok. Çocuklarımız her şeyden kıymetli, onun için yaptıklarımız onların yaptıklarının yanında hiçbir şey. Bugün burada onların sayesinde rahat oturuyoruz. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz."

Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi'nde çeşitli branşlarda eğitim gören 25 kadın kursiyerin ördüğü, bere, atkı, eldiven ve kazak gibi kışlık giyeceklerin gelecek haftadan itibaren askerlere gönderilmeye başlanacağı belirtildi.