Zeytin Dalı Harekâtı'nda 51'inci Gün; 3 Bin 300 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (4)
SINIRA ASKERİ ARAÇ TAKVİYESİTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 51'nci gününde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 40 konvoyluk askeri araç hareketliliği görüldü.
SINIRA ASKERİ ARAÇ TAKVİYESİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı'nın 51'nci gününde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 40 konvoyluk askeri araç hareketliliği görüldü. Çeşitli kentlerden Kilis'e gönderilen 40 araçlık askeri konvoy, akşam saatlerinde kente ulaştı. Sınır kapısına konuşlanan askeri araçların, daha sonra operasyon bölgesine gönderileceği belirtildi.