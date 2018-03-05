'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci Gün; 2 Bin 777 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (3)

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli kentlerden Kilis'e askeri sevkiyat devam ediyor. Kilis'e ulaşan tank, obüs ve araçlar ile aralarında ÖSO mensuplarının da bulunduğu konvoy, sınır hattındaki karakollara gönderildi.