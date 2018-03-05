'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci Gün; 2 Bin 777 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (3)
AFRİN HAREKATI'NDA 46. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci Gün; 2 Bin 777 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (3)

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYORAfrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli kentlerden Kilis'e askeri sevkiyat devam ediyor.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci Gün; 2 Bin 777 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (3)

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli kentlerden Kilis'e askeri sevkiyat devam ediyor. Kilis'e ulaşan tank, obüs ve araçlar ile aralarında ÖSO mensuplarının da bulunduğu konvoy, sınır hattındaki karakollara gönderildi.

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