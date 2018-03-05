Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci Gün; 2 Bin 777 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (3)
SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYORAfrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli kentlerden Kilis'e askeri sevkiyat devam ediyor.
SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR
Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli kentlerden Kilis'e askeri sevkiyat devam ediyor. Kilis'e ulaşan tank, obüs ve araçlar ile aralarında ÖSO mensuplarının da bulunduğu konvoy, sınır hattındaki karakollara gönderildi.