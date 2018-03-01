Zeytin Dalı Harekâtı'nda 41'inci Gün; 2 Bin 222 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (4)

ÖSO MENSUPLARI, SİLAHLI ARAÇLARLA KİLİS'TE

Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için 'eğit- donat' projesi kapsamında Türkiye'de eğitilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, Kilis'e geldi. Üzerine uçaksavarların monte edildiği hafif ticari araçların da bulunduğu 7 TIR ile ÖSO mensuplarını taşıyan 10 otobüs, sınır hattına geldi. Konvoyun, Suriye'ye geçeceği belirtildi.