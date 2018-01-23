Zeytin Dalı Harekatı'nda 4'üncü Gün; Türk Tankları, 'Zırh Delici' Toplarla Vuruyor (9)

KİLİS'E 1 ROKET DÜŞTÜ

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, akşam saatlerinde Kilis'te Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya isabet etti. Binanın çatı kısmına isabet eden roket nedeniyle binada yaşayan iki aile kendilerini dışarı attı. Roketin patlaması sonucu binada hasar oluşurken, evin önünde bulunan bir araç da zarar gördü. Bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı patlama sonrası evinde hasar oluşan Feyziye Kılıçoğlu, gözyaşı döküp, "Eliniz ayağınız kırılsın" diyerek teröristlere tepki gösterdi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da olay yerine gelerek aileyi teselli etti.

1 TÜRK ASKERİ YARALANDI

Harekatın dördüncü gününde, Azez kırsalında ayağına mühimmat düşen 1 Türk askeri de hafif yaralandı. Yaralı asker, ambulansla Öncüpınar Sınır Kapısından Kilis'e getirilerek devlet hastanesinde ayakta tedavi edildi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Kilis'ten harekatın sürdüğü Suriye'nin Afrin bölgesine araç ve personel sevkiyatı da devam ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan son olarak zırhlı ve uzun kollu iş makinesi ile personel taşıyıcı Azez'e gönderildi.

MERSİN'DEKİ SURİYELİLER HAREKATA KATILMAK İSTEDİ

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin'e yerleşen yüzlerce Suriyeli, TSK'nın Afrin harekatına gönüllü katılmak için merkez Akdeniz ilçesindeki askerlik şubesi başkanlığına başvurdu. Askerlik şubesi önünde Türk ve Suriye bayrakları açarak tekbir getiren Suriyeliler, 'Bizi de askere gönderin', 'Anca beraber, kanca beraber' diye Arapça ve Türkçe sloganlar attı.

Askerlik şubesine bir grup destekçisi ile birlikte gelen Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu Başkanı Rafi Ukla Raco ise Türk devletine ve halkına, kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Aşiret başkanları olarak Türk ordusunun Afrin'de düzenlediği operasyonu desteklediklerini kaydeden Raco, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte bölgenin teröristlerden temizleneceğini dile getirdi. Kendi çocuklarının da bu harekata destek vermek için cephede olduğunu vurgulayan Raco, tüm Suriye halkını TSK'nın Afrin operasyonuna destek vermeye çağırdı.

GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ

Hatay'ın Kırıkhan ilçesin Suriye sınırı 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Bu bölgede gazetecilerin görüntü alması ve röportaj yapmasının yasakladığı belirtilen Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Valilik Makamının 23.01.2018 tarih ve İl Yazı İşleri Müdürlüğü 3862 sayılı emirleri ile ilçemiz hudutları içerisinde bulunan Zafer Toka ( Kaletepe Köyü arazisi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazisi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü yolları) ve Sucu (Sucu Köyü yolları) bölgelerinde 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 7 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde (15 gün süre ile) Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiş olup 24 Ocak/7 Şubat 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır."

Öte yandan bu karar sınır bölgelerindeki camilerden anons edilerek vatandaşlara duyuruldu, ayrıca anonsta halkın da sınır bölgesine gitmemesi, yemek ve gıda yardımının kabul edilmeyeceği bildirildi.