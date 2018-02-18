Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu Gün; 1614 Terörist Öldürüldü (2)
AFRİN HAREKATI'NDA 30. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu Gün; 1614 Terörist Öldürüldü (2)

SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİZeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Reyhanlı-Kilis sınır hattında öğle saatlerinde askeri helikopter hareketliliği yaşandı.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu Gün; 1614 Terörist Öldürüldü (2)

SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Reyhanlı- Kilis sınır hattında öğle saatlerinde askeri helikopter hareketliliği yaşandı. Hareketlilik vatandaşları heyecanlandırırken, sınır birlikleri zaman zaman Afrin kırsalındaki terör mevzilerini obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına almaya devam ediyor.

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