Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü Gün; Kara Operasyonu Sürüyor (2)

AKDAĞ: ANLAYIŞ VE DESTEK GÖSTERMEYECEKLERİ İÇİN GÖLGE ETMESİNLER

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Suriye sınırındaki Kilis'i ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan ile görüşen Akdağ, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kentin sorunlarını dinledi. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Akdağ, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi. Türkiye'nin kendi sınırlarını ve vatandaşlarını terör saldırılarından korumak için bu harekatı başlattığını belirten Akdağ, şunları söyledi:

"Bu hareket başlamadan önce Kilis'imize birçok saldırı gerçekleşti. Terör örgütleri attıkları roketlerle Kilis'e, halkımızın malına ve canına zarar verdi. Türkiye Cumhuriyet Devleti, buna müsaade etmez, edemez. Nitekim Afrin harekatı başladıktan sonra da 21 Ocak'ta 01.40'ta atılan füzelerle yine ertesi gün akşam atılan roketlerle vatandaşlarımız yaralandı. Onların evlerine zarar verdi. Tabi ki karşılığı misliyle verildi, verilmeye devam edecek. Yaralanan kardeşlerimizden birinin durumu ciddi. Rabb'im, ordumuzu muzaffer kılsın. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kuvvetli iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şu anda gerekeni yapıyor. Daha önce de ifade ettik hükümet olarak, müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bütün bu hususlarda hem anlayış hem destek bekliyoruz. Bu anlayış ve desteği göstermeyecekleri için de gölge etmesinler. Biz, bu terör örgütlerinin haddini bildirmeye muktediriz."

Hassasiyetlerinden dolayı Kilislilere teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Afrin için toplanacak olmasıyla ilgili ise "Burada, sağduyunun hakim olacağına inanıyorum" dedi.

1 ASKER HAFİF YARALANDI

Suriye'nin PYD'li teröristlerin denetimindeki Resulayn kentinden açılan ateş sonucu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, sınırda görevli 1 asker hafif yaralandı. Ateş açılması sonrası askerler tarafından PYD'li teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı.

ROKET ATIŞLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Reyhanlı'ya yönelik 11 roket atışının bazıları da iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. CHP Hatay milletvekilleri Mevlüt Dudu, Serkan Topal, Birol Ertem ve Hilmi Yarayıcı ile AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi de Reyhanlı'da hasar gören yerlerde incelemelerde bulundu.