Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü Gün; Kara Operasyonu Sürüyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Murat KİBRİTOĞLU- İrfan SAPMAZ- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Yusuf BAŞTUĞ- Ramazan ÇELİK- Ufuk AKTUĞ- Can EROK- Çağlar ÖZTÜRK-İbrahim MAŞE- Kasım NARCI- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI- Güven USTA- Mücahit YOLCU- Mustafa TURAPOĞLU- Burak EMEK- Emrah GÜL- Erhan TEKTEN/HATAY, KİLİS, - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği ' Zeytin Dalı Harekatı', 3'üncü gününde kara operasyonuyla devam ediyor. Kilis ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, operasyon boyunca toplam 19 roket isabet ederken, 1 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı. Belediye ekipleri, Reyhanlı'da şehir merkezine düşen 9 roketin hasara yol açtığı bölgelerde temizlik çalışması yaparken, Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda askerlere moral konseri verdi. Gece boyunca, Hatay ve Kilis sınırından Afrin'e doğru top atışları yapılırken, Azez bölgesinde ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

El Bab'da şehit düşen 72 askeri temsil eden, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 72 savaş uçağının 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de, Afrin'deki mevzileri bombalamasıyla başlayan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi. İlk gün hava operasyonuyla belirlenen mevziler imha edilirken, TSK birlikleri, dün saat 11.05'te, Kilis'in Gülbaba mevkisinden kara birlikleriyle Suriye'ye girdi. Hem havadan hem de karadan ÖSO güçleriyle birlikte Afrin'in 5 kilometre içine kadar giren birlikler, 11 köyü PYD-YPG/PKK'dan aldı.

Türk jetlerinin 45 hedefi vurduğu Afrin bölgesinde operasyonlar, 3'üncü gününde devam ederken, Azez bölgesinde de teröristlerle ÖSO güçleri arasında sert çatışmalar olduğu bildirildi. Gece boyunca, Kilis ve Hatay sınırlarından topçu atışıyla destek verilen operasyona katılacak Türk askerleri ile ÖSO güçlerinin Hassa ilçesinin sınırına sıfır noktasındaki hareketliliği de sabah saatlerinde devam etti.

Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü. Çok sayıda 'M60T' tankı, art arda sıralandı. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO'ya bağlı birlikler de bulunuyor.

19 ROKET DÜŞTÜ

Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, operasyon boyunca, toplam 19 roket isabet etti. Her iki bölgede 1 kişi öldü, 17'si Suriyeli 54 kişi de yaralandı. Reyhanlı'da roketlerin isabet ettiği bölgede ise 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yeri hasar gördü.

Reyhanlı Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde, ilçedeki yerleşim alanına düşen 9 roketin bıraktığı hasarın izlerini temizlemeye başladı. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda askerlere moral konseri verdi.

SINIRDAKİ EVLERE MERMİ İSABET ETTİ

Öte yandan Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis'te bulunan Çilolar köyündeki bazı evlere isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, evlerin duvarlarında izler oluştu. Saldırının ardından sınır hattında konuşlu askerler, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.