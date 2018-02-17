Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29'uncu Gün; 1595 Terörist Öldürüldü (5)
AFRİN HAREKATI'NDA 30. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29'uncu Gün; 1595 Terörist Öldürüldü (5)

EVİN MUTFAĞINA ROKET DÜŞTÜSuriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından fırlatılan 1 roket, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli köyündeki Sait Çelebi'ye ait eve isabet etti.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29'uncu Gün; 1595 Terörist Öldürüldü (5)

EVİN MUTFAĞINA ROKET DÜŞTÜ

Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından fırlatılan 1 roket, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli köyündeki Sait Çelebi'ye ait eve isabet etti. Tavanından girdiği evin mutfağında patlayan roket hasara yol açtı. 3 kişinin bulunduğu evde yaralanan olmadı. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et