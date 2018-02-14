'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 26'ncı Gün; 1485 Terörist Öldürüldü (3)

BELEDİYEDEN ASKERLERE BAKLAVA

Kilis Belediyesi tarafından Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere baklava ikram edildi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 14 Şubat sevgililer gününde eş ve sevdiklerinden uzakta vatan için görev yapan askerleri unutmadıklarını söyledi. Harekata katılan askerleri bu özel günde unutmayarak, sevgilerini göstermek için 500 kilo baklavayı Mehmetçiklere gönderdiklerini anlatan Hasan Kara, "Birilerinin sevgilisi, birilerinin kardeşi, birilerinin eşi bizim güvenliğimizi sağlamak için kendi varlığımız kendi sınırlarımızdaki terör örgütlerini temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde çarpışıyor. Biz de 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak yerine 500 kilo tatlıyı Mehmetçiklere gönderiyoruz. Ağızları tatlansın, güç kuvvet olsun" dedi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,