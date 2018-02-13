'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 25'inci Gün; 1439 Terörist Öldürüldü (6)

KİLİS'TE BOŞ ARAZİYE 2 HAVAN MERMİSİ ATILDI

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütleri tarafından, akşam saatlerinde ateşlenen 2 havan mermisi, Kilis'in sınır hattında bulunan Süngütepe köyündeki boş araziye düştü. Saldırıda yaralanan olmazken, mermilerin geldiği bölge karadan fırtına obüsleri ve çok namlulu roketlerle vuruldu, havadan ise jetlerin sortileriyle bombalandı. İmha edilen terör örgütü hedeflerinden dumanlar yükseldi.