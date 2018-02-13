'Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci Gün; 1439 Terörist Öldürüldü (5)
HAVADAN DA BOMBALANDIKilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Şeyh Horoz Dağı eteklerindeki terör örgütlerine ait belirlenen hedefler, havadan da ateş altına aldı.
HAVADAN DA BOMBALANDI
Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Şeyh Horoz Dağı eteklerindeki terör örgütlerine ait belirlenen hedefler, havadan da ateş altına aldı. Türk jetlerinin sortileriyle bombalanan terör örgütü hedefleri imha edildi. Bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten de görüldü.