Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci Gün; 1439 Terörist Öldürüldü (5)
AFRİN HAREKATI'NDA 25. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci Gün; 1439 Terörist Öldürüldü (5)

HAVADAN DA BOMBALANDIKilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Şeyh Horoz Dağı eteklerindeki terör örgütlerine ait belirlenen hedefler, havadan da ateş altına aldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci Gün; 1439 Terörist Öldürüldü (5)

HAVADAN DA BOMBALANDI

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Şeyh Horoz Dağı eteklerindeki terör örgütlerine ait belirlenen hedefler, havadan da ateş altına aldı. Türk jetlerinin sortileriyle bombalanan terör örgütü hedefleri imha edildi. Bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten de görüldü.

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