Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci Gün; 1439 Terörist Öldürüldü (3)

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ BOMBALANDI

'Zeytin Dalı Harekatı'nın 25'inci gününde Kilis'te konuşlu topçu birlikleri, insansız hava araçları (İHA) tarafından belirlenen terör örgütü mevzilerini hedef aldı. Topçu birlikleri, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla Suriye'nin Şeyh Horoz Dağı eteklerindeki terör örgütünün belirlenen hedeflerini ateş altına aldı. Bombalanan bölgedeki hedefler imha edilirken, bölgeden yükselen duman Kilis'ten de görüldü.