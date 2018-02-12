Zeytin Dalı Harekâtı'nda 24'üncü Gün; 1369 Terörist Öldürüldü (2)
AFRİN HAREKATI'NDA 24. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 24'üncü Gün; 1369 Terörist Öldürüldü (2)

SURİYE'DEN ATEŞLENEN HAVAN MERMİSİ BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜZeytin Dalı Harekatı kapsamında güvenlik güçlerinin operasyon yürüttüğü Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, Kilis sınırında boş araziye düştü.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 24'üncü Gün; 1369 Terörist Öldürüldü (2)

SURİYE'DEN ATEŞLENEN HAVAN MERMİSİ BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında güvenlik güçlerinin operasyon yürüttüğü Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, Kilis sınırında boş araziye düştü. Yaşanan olayın ardından havan mermisinin ateşlendiği bölge, sınırda konuşlu Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

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