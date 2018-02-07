'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu Gün; 999 Terörist Öldürüldü (6)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu Gün; 999 Terörist Öldürüldü (6)

YARALI 2 TÜRK ASKERİ VE 8 ÖSO MENSUBU, KİLİS'E GETİRİLDİSuriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada 2 Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 8 mensubu yaralandı.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu Gün; 999 Terörist Öldürüldü (6)

YARALI 2 TÜRK ASKERİ VE 8 ÖSO MENSUBU, KİLİS'E GETİRİLDİ

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında devam eden ' Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada 2 Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 8 mensubu yaralandı. Yaralılar, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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