Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu Gün; 999 Terörist Öldürüldü (2)

EMEKLİ ASTSUBAYLAR KİLİS'E GİDİYOR

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Osmaniye ve Kadirli Şubesi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için Kilis'e gitti.

Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık, araçlarla yola çıkarak, ülkeye yönelik her türlü terör kınamak, terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı Zeytin Dalı Harekatını desteklemek ve terörü lanetlemek için Kilis Recep Tayyip Erdoğan Meydanında, diğer illerden gelen dernek üyeleri ile bir araya gelecekler. TEMAD Genel Başkanlığı'nca düzenlenen organizasyon kapsamında, ayrıca Kilis İl Müftülüğü öncülüğünde şehitler için mevlit okutulacak. TEMAD Osmaniye İl Başkanı Şenel Yıldız, harekat bölgesini yakın olduğu için Osmaniye, Adana, Mersin ve Gaziantep İl Başkanlıkları ile Kadirli, Dörtyol ve İskenderun İlçe Başkanlığı üyelerinin katılımları ile bu törenin gerçekleştirileceğini söyledi. TEMAD Kadirli İlçe Başkanı Emekli Astsubay Ali Ava ise bu ülkenin bekası için canını seve seve veren Türk askerine, bir nebze de olsa destek olmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,