Zeytin Dalı Harekatı'nda 17'nci Gün; 947 Terörist Öldürüldü (3)
KİLİS'TE KÖYE ROKET DÜŞTÜSuriye'nin Darmık dağı eteklerindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roket, Kilis'in sınır hattında bulunan Saatli köyündeki boş araziye düştü.
KİLİS'TE KÖYE ROKET DÜŞTÜ
Suriye'nin Darmık dağı eteklerindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roket, Kilis'in sınır hattında bulunan Saatli köyündeki boş araziye düştü. Roket patlamazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, önlem aldı. Roketin kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi.