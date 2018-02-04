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Zeytin Dalı Harekâtı'nda 16'ncı Gün; 932 Terörist Öldürüldü (2)

KİLİS'TE YARIYIL TATİLİ UZATILDIZeytin Dalı Harekatı sürerken, Kilis Valiliği kentteki yarıyıl tatilini 1 hafta uzattı.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 16'ncı Gün; 932 Terörist Öldürüldü (2)

KİLİS'TE YARIYIL TATİLİ UZATILDI

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Kilis Valiliği kentteki yarıyıl tatilini 1 hafta uzattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur" denildi.

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