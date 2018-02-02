Zeytin Dalı Harekatı'nda 14'üncü Gün; TSK Birlikleri ve Öso Güçleri Afrin'e İlerliyor (7)

TÜRKİYE'YE ROKET ATILAN DARMIK DAĞI YAMAÇLARI BOMBALANDI

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında yer alan ve sınır kentlerine roket atılan Darmık Dağı yamaçlarındaki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, karadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bombalanan bölgeden yükselen dumanlar Kilis'ten de görüldü.