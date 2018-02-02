'Zeytin Dalı Harekatı'nda 14'üncü Gün; TSK Birlikleri ve Öso Güçleri Afrin'e İlerliyor (4)

ASKER EŞİ KADIN GAZETECİDEN, GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU

Gaziantep'te yerel gazete sahibi olan Mezine Sırakaya, muvazzaf asker olan eşinin görev yaptığı Kilis'te, ' Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu. Sırakaya, Kilis'e gelip Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için hazırladığı dilekçeyi askerlik şubesine teslim etti. Silah altına alınmak istediğini söyleyen Mezine Sırakaya, " Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her halükarda yabancı düşmanlar bir şekilde tehdit unsuru oluşturuyor. Türk ordusu da Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı'yla PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele için girmiş bulunmakta. Ancak terör örgütlerini destekleyen herkes şunu bilmelidir: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölemeyecekler. Bu millet öyle bir millet ki şanlı ordusuna destek olan ve gerektiğinde cepheye giderek, savaşarak, milleti ve vatanı koruyacaktır. Milli ruh hepimizde mevcut" dedi.