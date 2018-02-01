Zeytin Dalı Harekatı'nda 13'üncü Gün; Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 790'a Çıktı

Hasan KIRMIZITAŞ-Mücahit YOLCU-Murat KİBRİTOĞLU-Taylan YILDIRIM-İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Can EROK-Kasım NARCI-Eser PAZARBAŞI-Güven USTA-Burak EMEK-İdris TİFTİKÇİ-Yılmaz BEZGİN/KİLİS-HATAY, - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 13'üncü güne girilirken, TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını 790 olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket düşmesi sonucu yaşamını yitiren Fatma Avlar'ın (17) babası Ahmet Avlar'ı telefonla arayarak, sabır diledi.

TSK'nın 20 Ocak günü saat 17.00'de, 72 savaş uçağının havalanmasıyla başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 13'üncü güne girildi. TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Hatay ile Kilis'ten giriş yaptığı Afrin kırsalındaki köylerle stratejik Burseya Dağı'nı ele geçirdikten sonra yeni hedeflerine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

KİLİS VE HATAY'A GECE 4 ROKET ATILDI

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden dün gece saatlerinde ateşlenen 2 roket, Kilis kent merkezine düştü. Roketlerden biri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bulunan Mehmet Baloğlu'na ait evin duvarına diğeri ise Barış Mahallesi'ndeki İbrahim Halil Almaz'a ait evin zeminindeki dükkana isabet etti. Roketin düştüğü anda ses duymadığını söyleyen Mehmet Baloğlu, "Eşim ve çocuklarım, yakınlarımın evindeydi. Ben de yalnız kalıyordum. Roket düştüğünü duymadım. Sabah fark edince de polise ihbarda bulundum. Can kaybımız yok. Sağlık osun" dedi. Roketli saldırıların yapıldığı yerlerde, polis tarafından sabah inceleme yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerine de dün gece terör örgütü mevzilerinden ateşlenen birer roket düştü. Roketler, boş araziye düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

ERDOĞAN: ALÇAKLAR BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'ya dün öğle saatlerinde yapılan roketli saldırıda yaşamını yitiren lise öğrencisi Fatma Avlar'ın babası Ahmet Avlar'ı telefonla arayıp, aileye sabır diledi. Terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile için gerekli her türlü desteğin sağlanacağını söyledi. Erdoğan, saldırıdan yaralı kurtulan Avlar'ın diğer çocuğu Bilgey Avlar için de şifa dileyip, "Bu alçaklar, bunun bedelini çok ağır ödüyorlar, ödemeye de devam edecekler. Bunların hesabını sormadan, gazilerimizin şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" dedi. 5 çocuk babası Ahmet Avlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Vatanımız, milletimiz sağ olsun" diye karşılık verdi.

TSK: 790 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'nca, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 790 olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."