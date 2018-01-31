Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci Gün; Çatışmalar Sürüyor (4)

İHA'LAR TESPİT ETTİ, JETLER İMHA ETTİ

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirildi. Belirlenen hedefler, Türk savaş uçakları tarafından 2 saati aşkın süre havadan bombalandı. Jetlerle art arda ateş altına alınarak, imha edilen beton kule ve mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.