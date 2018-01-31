Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci Gün; Çatışmalar Sürüyor (4)
İHA'LAR TESPİT ETTİ, JETLER İMHA ETTİSuriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirildi.
İHA'LAR TESPİT ETTİ, JETLER İMHA ETTİ
Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirildi. Belirlenen hedefler, Türk savaş uçakları tarafından 2 saati aşkın süre havadan bombalandı. Jetlerle art arda ateş altına alınarak, imha edilen beton kule ve mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.