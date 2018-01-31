Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci Gün; Çatışmalar Sürüyor (2)

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ HAVADAN BOMBALANDI

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı'nın arkasındaki Minnak Havaalanı'nın çevresiyle Maranez ve Bafelyun tepelerindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, havadan bombalandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı jetler, belirlenen hedefleri sortilerle ateş altına aldı. Bombalanan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten de görüldü.