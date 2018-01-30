Zeytin Dalı Harekatı'nda 11'inci Gün; Burseya'dan Sonra Hedef Bafelyun Tepesi (11)
KİLİS'E 1 ROKET DAHA DÜŞTÜSuriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket daha, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki boş bir araziye düşüp patladı.
KİLİS'E 1 ROKET DAHA DÜŞTÜ
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket daha, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki boş bir araziye düşüp patladı. Meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, bölgeye sevk edilen polisler vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik önlemi aldı. Kilis'e bugün düşüp patlayan roket sayısı 3'e yükseldi.