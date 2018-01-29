Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu Gün; Burseya'dan Sonra Hedef Afrin

Murat KİBRİTOĞLU-Taylan YILDIRIM-Çağlar ÖZTÜRK-İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Mücahit YOLCU-Ufuk AKTUĞ-Can EROK-Kasım NARCI-Faruk KAHRAMAN-Eser PAZARBAŞI-Güven USTA-Burak EMEK/KİLİS-HATAY, - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan ' Zeytin Dalı Harekatı'nda, 10'uncu güne zaferle girildi. Hava ve iklim şartlarının uygun olmasıyla birlikte dün gece taarruza geçen TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından saat 14.30 sıralarında ele geçirilen stratejik Burseya Dağı'nda hakimiyet tamamen sağlandı. Bu noktadan Afrin'e doğru hareket devam ederken TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 597 olduğunu açıkladı.

TSK tarafından 20 Ocak günü saat 17.00'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 9'uncu gününde, operasyon için en kritik nokta olarak değerlendirilen Burseya Dağı ele geçirildi. Tepenin en yüksek noktasına Türk bayrağı diken askerler, buradaki beton sığınak ve mevzilerde bubi tuzaklarına karşı imha çalışması başlattı. Türkiye'ye roketli saldırıların düzenlendiği, stratejik öneme sahip dağın ele geçirilmesinin ardından Kilis ile Hatay'da gece sakin geçti. PKK/KCK/PYD-YPG'nin elindeki Afrin'e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı'ndan teröristlerin temizlenmesinin ardından harekatın ilçeye doğru daha da hızlanacağı bildirildi.

TSK: 44 HEDEF İMHA EDİLDİ

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'nca, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 597 olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."