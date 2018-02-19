Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1 Ay Geride Kaldı (3)

SURİYELİLERDEN DESTEK

Kilis'te yaşamını sürdüren Suriyeliler, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, ' Zeytin Dalı Harekatı'na destek verip, terör örgütlerini protesto etti. Ellerinde Türkiye ve Suriye bayrakları taşıyan Suriyeliler, terör örgütlerini kınayan sloganlar attı. Terör örgütlerini protesto eden kalabalık, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı da desteklediklerini dile getirdi.

Arapça ve Kürtçe sloganlar atan Suriyeliler, konuşmaların ardından dağıldı.