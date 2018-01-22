Zeytin Dalı Harekatı'na Vatandaşlardan Türk Bayraklı Destek

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar ev ve iş yerlerine bayrak astı. Operasyon 3'üncü güne girdi, Türkiye gelincik tarlasına çevrildi. Vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na Türk bayrakları asarak destek veriyor. İşte, sınır ötesinde göğsünü siper eden askere Türkiye'nin dört bir yanından destekler şöyle:

Suriye ile en uzun kara sınırına sahip olan Şanlıurfa'da, valiliğinin Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla vatandaşlara yaptığı çağrının ardından araçlar, cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerleri ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

"GERİ ÇEKİLMEYİZ, GÖZÜMÜZÜ KIRPMAYIZ"

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Ekinci:

"Kürt, Türk, Arap burada beraber yaşıyor. Yine burada 150 bin civarında Suriyeli yaşamaktadır. Bunların hepsinin ortak duası, şanlı ordumuzun muvaffak olması yönündedir."

Esnaf Özdeğer:

"Biz her türlü tehdide karşı hazırız. Geri çekilmeyiz, gözümüzü kırpmadan her tarafa gidebiliriz"

Şanlıurfa Valiliği tarafından harekat dolayısıyla vatandaşlardan ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Bunun üzerine Türk, Arap ve Kürt kökenli vatandaşların bir arada yaşadığı kentte, araçlar, cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de kentin ana güzergahındaki tün direklere Türk bayrağı astı, şehir içi otobüslerin tamamına bayrak dağıtıldı.

Eyyübiye Belediyesi ise ilçedeki esnaf ve vatandaşa 10 bin, Karaköprü Belediyesi de 5 bin Türk bayrağı hediye etti.

80 YAŞINDAKİ MUSTAFA DEDE'DEN ASKERE MESAJ

Şanlıurfalı 80 yaşındaki Mustafa Çakmak ise Kürt kökenli bir vatandaş olarak Türk askerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Harekatın vatana ve millete hayırlı olmasını temenni eden Çakmak, "Orası temizlenmeli ve bu millet kötülükten kurtulmalıdır. Suriye sınırının tamamı temizlenirse herkes rahat eder. Her yere bayrak asılması çok güzel." dedi.

SİVAS BELEDİYESİ 12 BİN BAYRAK DAĞITTI

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Sivas Belediyesi kentte 12 bin bayrak dağıttı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafa bayrak dağıttı. Bayrakların asılmasına da yardım eden Aydın, gazetecilere, Türk ordusunun Afrin'de amansız bir mücadele içerisine girdiğini söyledi.

Sivas Valisi Davut Gül de dün sosyal medya hesaplarından, Sivas Valiliğinin Türk bayraklı fotoğrafını paylaşarak, ev ve iş yerlerine bayrak asılması çağrısı yapmıştı.

ISPARTA ESNAFI DÜKKANLARINA BAYRAK ASTI

Isparta Belediyesi tarafından 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında esnafa Türk bayrağı dağıtılıyor. TSK, Mehmetçik ve vatandaşlara moral olması amacıyla başlatılan Türk bayrağı asma kampanyasına esnafta büyük destek veriyor.

SAFRANBOLU'DA BAYRAK DAĞITILDI

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in talimatları sonrası zabıta ekiplerince ilçe genelinde iş yerlerine Türk bayrakları dağıtıldı.

Her ev, iş yeri ve sokağa Türk bayrağı asmayı amaçlayan kampanyaya Manisa'nın ilçesi Yunusemre Belediyesinden de destek geldi. Vatandaşlara ve esnaflara Türk Bayrağı dağıtan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerine, iş yerlerine bayrak asmalarını istedi.

MALATYA'DA 44 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek için 44 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

MARDİN ESNAFINDAN DESTEK

Mardin esnafı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na destek vermek amacıyla iş yerlerinin camlarını bayraklarla donattı. Esnaf, operasyonda görevli güvenlik güçlerinin duacısı olduklarını belirtti.

TARSUS'TA BELEDİYE BAYRAK DAĞITTI

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, Suriye sınırında başlayan Zeytin Dalı Harekatında orduya destek olmak ve birlik beraberliğe vurgu yapmak amacıyla esnafa bayrak dağıttı.

İNCİRLİK'E DEV TÜRK BAYRAĞI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bombardımana katılan uçakların havalandığı İncirlik, güne sessiz başladı. Herhangi bir uçak hareketliliği olmayan üste F-16 uçaklarının bulunduğu hangara dev Türk bayrağı asıldı.

İncirlik Üssü, Körfez Savaşı'nda aktif rol oynayan ve halen Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile insansız hava araçları bulunan ABD-Türk Ortak Savunma tesisi.

ESKİŞEHİR'DE ÖRGÜ BAYRAK

Eskişehir'de yaşayan örgü eğitmeni, 4 ayda hazırladığı 90 bin 112 ilmekli ve 120x80 santimetre boyutundaki Türk bayrağını Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral olması için Genelkurmay Başkanlığına hediye etmeyi amaçlıyor.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Afrin Harekâtı'nın üçüncü gününde Türk askerine öğrencilerden destek gecikmedi. Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu'na destek verdiğini kaydetti.