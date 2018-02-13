Zeytin Dalı Harekatı'na Muhtarlardan Destek

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Gaziantepli bin 500 muhtar Kilis'e geldi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz ve ile beraberindeki Gaziantep'te görev alan bin 500 muhtar, Kilis'teki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda toplandı. Tekbirler getiren muhtarlar, Türk askerine destek sloganları da attı.

Ökkeş Titiz, burada yaptığı konuşmada, Gaziantepli muhtarlar olarak Türk askerine destek vermek için Kilis'e geldiklerini belirtti.

Her zaman şanlı Türk askerinin yanında olduklarını dile getiren Titiz, "Bizler askerimizin yanında olduğumuzu göstermek için gerekiyorsa Afrin'e bile gitmeye razıyız. Bu yaşlarımızda Mehmetçik'in yanında savaşmaya razıyız. Bu mücadelede Allah askerimize yardımcı olsun. Ayrıca ABD Başkanı ey Donald Trump, kirli ellerini Afrin'den çek." diye konuştu.

AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak da bin 500 kişilik muhtar grubunun gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gaziantepli muhtarların Türk askerinin yanında olduğunu dile getiren Toprak, muhtarların sadece askere değil esnafa da yardımcı olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından muhtarlar, sınır hattında kurban kesti.