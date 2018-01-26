Zeytin Dalı Harekatı'na Katılan Askerlere Destek - Gaziantep/hatay/

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na destekler sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Afrin'deki operasyona destek için bir araya gelen AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve vatandaşlar, Mehmetçikler için 25 koyun kurban etti.

Tayyar, Afrin'e 5 kilometre mesafedeki Kürt kökenli vatandaşların yaşadığı 7 bin nüfuslu Yeşilyurt Mahallesi'ne gitti. Mahalle sakinleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini belirtti, düzenlenen programda Mehmetçik'e dualar eşliğinde 25 koyun kurban edildi.

AK Parti Milletvekili Tayyar, Yeşilyurt mahallesinde gazetecilere yaptığı açıklamada operasyon bittiğinde Afrin'deki Kürt kardeşlerinin kendi evlerinde, kendi topraklarında güvenle yaşayacaklarını Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözünün bulunmadığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonlarından birinin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Tayyar; "Şer odakları ve yerli işbirlikçileri, Türkiye'yi bölmeye ve parçalamaya çalışmaktadır. Onların kirli emellerine ulaşamaması için Afrinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir operasyon başlattı. Bu operasyonun temel amacı Türkiye'yi bir terör tehdidinden kurtarmak, ilave olarak da Türkiye'nin bölünmesini içeren senaryoyu bertaraf etmektir. O bölgede ağırlıklı olarak Kürt kardeşlerimizin yaşadığı hesabından hareketle bu operasyonun Kürtlere karşı yapıldığı yalanını yayan PKK'ya söyleyecek sözümüz var." dedi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla operasyona destek veren mahalle sakinleri de gerekirse canlarını seve seve feda edeceklerini belirtti.

Afrin'deki operasyonun "Kürtlere karşı değil terör örgütüne yönelik" olduğunu belirten mahalle sakinleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını ifade etti.

Bir grup mahalle sakini kadın, Kürtçe ve Türkçe sloganlar atarak harekata destek verdiklerini dile getirdi.

Program sonrasında bazı asker anneleri, programdaki vatandaşların güvenliğini sağlayan askerlere sarılarak destek verdi.

Kesilmiş 25 koyunun eti, kamyonlarla Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e verilmek üzere sınır birliklerine gönderildi.

Programa, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

-Hatay

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarınca destek veriliyor.

Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi'nde berberlik yapan Uğur Avcı, harekata katılan askerlere destek için dükkanının camına "Afrin operasyonuna giden askerimize saç ve sakal tıraşı ücretsizdir." ilanı astı.

Yaklaşık 15 yıllık esnaf olduğunu belirten Avcı, askerlerin her zaman yanında olduklarını belirterek "Askerlerimizin tırnaklarına zarar gelmesini istemiyoruz. Ayrıca isterlerse Afrin'e gidip askerlerimizi orada da tıraşlarını yapabiliriz." dedi.

Reyhanlı'da ise harekatın zaferle sonuçlanması için Çarşı Camisi'nde vatandaşlar tarafından mevlit okutuldu.

Antakya'da da Hatay Büyükşehir Dernekler Federasyonuna bağlı dernekler ve Türkiye Kuvay-i Milliye Mücahitler Derneği Hatay Şubesi tarafından, federasyon binasında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri harekata destek mesajlarını sürdürdü.

Osmaniye

Yer fıstığı imalatçıları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere dağıtılmak üzere bölgeye 40 bin pakette 7 ton yer fıstığı ve kuru üzüm gönderdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Fıstıkçılar Sitesi'nde düzenlenen törende, gönüllerinin Afrin'e yönelik harekata katılan askerlerle olduğunu söyledi.

Kentteki işletmelerin Mehmetçik'e destek olmak için katkı sunduğunu anlatan Coşkun, "İlin Valisi olarak katkı sunan, emeği geçen esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 7 ton yer fıstığı ve kuru üzümü Mehmetçik'e gönderiyoruz. Bütün dualarımız onlarla birlikte, Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.

Daha sonra 40 bin paketteki yaklaşık 7 ton yer fıstığı ve kuru üzümün yüklendiği kamyon Hatay'a uğurlandı.