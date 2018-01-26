Zeytin Dalı Harekatı'na Katılan Askerler İçin Kurban Kesildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Suriye'nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için kurban kesildi.

Şehit Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, MHP İlçe Başkanı Hasan Tekmen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için dua edilerek 75 koyun kurban edildi.

Programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pekteş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP İlçe Başkanı Hasan Tekmen ise," Türkiye Cumhuriyeti topraklarına tehdit oluşturan ABD destekli terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan savaşta Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla siyaset ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa katılımıyla 75 adet kurbanı dualarla keserek Şarkışla'dan manevi desteğimizi gönderdik. Türk milleti milli hassasiyetleri olan bir millettir, konu vatansa canını bile vermekten kaçınmaz." dedi. - SİVAS